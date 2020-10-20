Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач перечислил способы повысить иммунитет
Фото: Aлексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Врач перечислил способы повысить иммунитет

Юлия Курганова

Здоровье

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что повысить личный уровень защиты от любой болезни может любой россиянин, если сменит свои привычки.

Главной защитой человеческого организма является иммунная система. Люди могут подготовить ее к сезонным вирусным заболеваниям. Для этого необходимо регулярно заниматься физкультурой, но стоит следить за нагрузкой, отметил врач.

— На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете, — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что также нужно изменить и пищевые привычки. Например, поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете.

Еще следует отказаться от вредных привычек, так как курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет.

Читайте также: Диетолог рассказала о самых полезных «зимних» витаминах

врачукрепление иммунитетасоветы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте