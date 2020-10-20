Врач перечислил способы повысить иммунитет

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов рассказал, что повысить личный уровень защиты от любой болезни может любой россиянин, если сменит свои привычки.

Главной защитой человеческого организма является иммунная система. Люди могут подготовить ее к сезонным вирусным заболеваниям. Для этого необходимо регулярно заниматься физкультурой, но стоит следить за нагрузкой, отметил врач.

— На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете, — рассказал Викулов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что также нужно изменить и пищевые привычки. Например, поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете.

Еще следует отказаться от вредных привычек, так как курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет.

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