Диетолог рассказала о самых полезных «зимних» витаминах
Диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, как составить рацион зимой, чтобы получить самые нужные организму в холодную погоду витамины.
По словам специалиста, зимой допустимо и полезно употреблять больше продуктов, содержащих полезные жиры — они богаты жирорастворимыми витаминами D и А. Поэтому диетолог рекомендует есть сливочное и топленое масло, сало, жирную рыбу.
При этом следует быть внимательным с дозировкой, поскольку злоупотребление витаминами D и А может привести к отложению кальция в почках и сосудах.
Для укрепления иммунитета рекомендуется употреблять продукты, богатые витамином С, отметила Незванова.
Витамины группы В и магний помогут побороть зимнюю хандру и апатию, так как участвуют в синтезе гормонов, отвечающих за настроение, рассказала диетолог. Выбрать форму, в которой лучше принимать магний именно вам, поможет врач, цитируют эксперта «Невские новости».
Ранее кандидат биологических наук рассказала, как правильно принимать поливитамины.
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