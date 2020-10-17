Диетолог рассказала о самых полезных «зимних» витаминах

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Диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, как составить рацион зимой, чтобы получить самые нужные организму в холодную погоду витамины.

По словам специалиста, зимой допустимо и полезно употреблять больше продуктов, содержащих полезные жиры — они богаты жирорастворимыми витаминами D и А. Поэтому диетолог рекомендует есть сливочное и топленое масло, сало, жирную рыбу.

При этом следует быть внимательным с дозировкой, поскольку злоупотребление витаминами D и А может привести к отложению кальция в почках и сосудах.

Для укрепления иммунитета рекомендуется употреблять продукты, богатые витамином С, отметила Незванова.

Витамины группы В и магний помогут побороть зимнюю хандру и апатию, так как участвуют в синтезе гормонов, отвечающих за настроение, рассказала диетолог. Выбрать форму, в которой лучше принимать магний именно вам, поможет врач, цитируют эксперта «Невские новости».

Ранее кандидат биологических наук рассказала, как правильно принимать поливитамины.

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