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Эксперт ВОЗ рассказала о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эксперт ВОЗ рассказала о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и разработчики российской вакцины «Спутник V» ведут диалог по оценке процедуры. Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

Она отметила, что после завершения разработки вакцины на сайте организации появится заявление об этом.

— Российские разработчики передали файлы ВОЗ как и другие разработчики. Идёт диалог между разработчиками и отделением ВОЗ, который делает оценку по процедуре, — уточнила Вуйнович.

Эксперт рассказала, что два миллиарда людей сделают прививку от коронавирусной инфекции до конца следующего года при достаточном количестве вакцины.

Ранее Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины «Спутник V» на ближайшие месяцы.

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