Испытания комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca начнутся в трех странах

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и компании AstraZeneca начнутся в ближайшее время в трех странах. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, поставки вакцины «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики. Именно поэтому основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка.

— С европейскими странами будем двигаться постепенно, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее стало известно, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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