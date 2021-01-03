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США назвали свою версию происхождения коронавируса
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

США назвали свою версию происхождения коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что самой достоверной теорией возникновения пандемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

Поттингер не привел никаких доказательств этой теории. Он сослался на «последние разведывательные данные».

Журналисты Daily Mail обратили внимание, что подобный комментарий прозвучал на фоне подготовки специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к отправке в Ухань с целью провести расследование причин возникновения пандемии.

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