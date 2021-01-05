Более миллиона россиян привились вакциной «Спутник V» от коронавируса
Свыше миллиона жителей России привились вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, ежедневно по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот. Никаких новых нежелательных реакций на препарат специалисты не выявили.
Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния привитых данной вакциной, сообщает РИА Новости.
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