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Более миллиона россиян привились вакциной «Спутник V» от коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более миллиона россиян привились вакциной «Спутник V» от коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

Свыше миллиона жителей России привились вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ежедневно по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот. Никаких новых нежелательных реакций на препарат специалисты не выявили.

Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния привитых данной вакциной, сообщает РИА Новости.

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