Более миллиона россиян привились вакциной «Спутник V» от коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше миллиона жителей России привились вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ежедневно по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот. Никаких новых нежелательных реакций на препарат специалисты не выявили.

Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния привитых данной вакциной, сообщает РИА Новости.

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