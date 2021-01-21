Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки
Фото: Официальная страница проекта «Суббота московского школьника» в Facebook

Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки

Ксения Монахова

Город

Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Отмечается, что транспортные карты учащихся разблокируют. Учащиеся снова смогут использовать льготный проезд в столичном общественном транспорте.

— Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 года, до этой же даты продлевается дистант и в вузах, подведомственных правительству Москвы, — сообщается в указе главы города.

Уточняется, что решение о дальнейшей форме обучения в столичных вузах, а также разблокировании транспортных карт студентов будет принято после согласования с Минобрнауки России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Опыт парадоксов: как пандемия меняет жизненные приоритеты

пандемияобразованиеСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте