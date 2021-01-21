Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки

Фото: Официальная страница проекта «Суббота московского школьника» в Facebook

Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Отмечается, что транспортные карты учащихся разблокируют. Учащиеся снова смогут использовать льготный проезд в столичном общественном транспорте.

— Однако в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 года, до этой же даты продлевается дистант и в вузах, подведомственных правительству Москвы, — сообщается в указе главы города.

Уточняется, что решение о дальнейшей форме обучения в столичных вузах, а также разблокировании транспортных карт студентов будет принято после согласования с Минобрнауки России.

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