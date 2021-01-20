Опыт парадоксов: как пандемия меняет жизненные приоритеты

Фото: Наталья Феоктистовава, «Вечерняя Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на прошедшем недавно XII Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии», заявил о переломном моменте с COVID-19, выразив уверенность, что «дальше ситуация будет постепенно улучшаться». При этом эксперты утверждают: перемены в глобальном смысле и в жизни каждого, учитывая опыт минувшего года, прошедшего под знаком «коронавирус», неизбежны.

Наступивший год стряхнул оцепенение затянувшегося ожидания. Вопрос «Когда же все это закончится?» сменяется актуальным: «А что же дальше?» Хочется двигаться вперед и планировать будущее. Без страха перед болезнью и неопределенностей. И если летом минувшего года аналитики всех мастей выдавали не слишком понятное «мир никогда не будет прежним» вкупе с обещаниями некой «новой реальности», то ныне риторика изменилась. Наступивший 2021 год будет определяться пандемией — ее уроками, парадоксами, неожиданными поворотами и открытиями. Принимаем как данность, делаем выводы. Модным словом теперь становится «бифуркация», точки (или пика) которой мы как раз достигли.

— Говоря простым языком, бифуркация — это переломный момент, перепутье, как в сказке: «налево пойдешь, направо или прямо…», — комментирует психолог Илья Суровцев. — От того, какой путь выберешь, будет зависеть развитие событий. Река нашей жизни, образно говоря, дошла до пункта разветвления. И наступает момент принятия решения — куда плыть дальше. Это непростое испытание нам придется пройти в ближайшее время и на глобальном, и на личностном уровне.

Как отметил на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над инфекцией, и этот ответ определит суть долгосрочных стратегий, как в области экономики, так и социальных программ. Понятно, что уроки пандемии отразятся и на привычном укладе жизни общества. И вот тут-то парадоксов не счесть.

То, что раньше казалось значимым, отходит на второй план, а ценности, коими многие прежде пренебрегали, встают во главу угла. Впервые за несколько лет в рейтинге планов россиян карьера оказалась не в приоритете. Согласно опросу крупного интернет-сервиса по поиску работы, подавляющее большинство граждан нашей страны главной задачей для себя в наступившем году называют изменение личной жизни к лучшему. Респонденты также обещают больше учиться, заняться спортом и уделять повышенное внимание близким.

Пижамная работа

В доковидный 2019 год, согласно опросу еще одного рекрутингового агентства, почти 70 процентов россиян готовы были уделять меньше времени своей семье в пользу карьерного роста и повышения зарплаты. Москвичи в этом, кстати, были, как говорится, впереди планеты всей. Пару лет назад специалисты Росстата провели исследование на тему «Как вы используете свое время». Оказалось, работающие жители столицы на «общение в семье» тратили в среднем 7 минут в сутки. А ненормированный рабочий график долгие годы признавался социологами неотъемлемой частью столичной жизни.

Парадокс в том, что горожане, привыкшие крутиться как белка в колесе и буквально жить в офисе, очень быстро оценили прелести дистанционной работы. Новому формату трудовой деятельности оказались рады 60 процентов москвичей, занятых в компаниях малого и среднего бизнеса.

— Выяснилось, что большую часть моих поездок можно исключить, переведя общение, отчеты и даже заключение договоров в режим онлайн, — говорит экономист одной из столичных фирм Оксана Дорохова. — И дома все успеваю: за детьми присмотреть, с мужем пообщаться, старикам своим позвонить. Такой режим, когда я хозяйка своего времени, мне очень нравится.

Учитывая, что среднестатистический москвич тратил на дорогу на службу и обратно около двух часов в день, возможность работать дома стала привлекательным бонусом. И в нынешних опросах жителей мегаполиса уже прослеживается тенденция: подавляющее большинство продолжающих работать на удаленке мечтают, чтобы эти условия труда продлились как можно дольше. 45 процентов опрошенных надеются, что по окончании ограничительных мер у них будет возможность выбрать, как работать — в офисе или на дому.

О том, что формат дистанционной занятости не исчезнет с окончанием пандемии, а будет развиваться, заявляет сегодня и премьер-министр РФ Михаил Мишустин: «Если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем она уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», — отмечает он, добавляя, что специфика такой занятости учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс.

— То, что в будущем снизится количество людей, вынужденных ежедневно ездить в офис, очевидно, — полагает социолог Алексей Егоров. — Но это, в свою очередь, заставит людей осваивать новые привычки. Встать по будильнику, собраться и ехать к определенному часу в офис или переползти в домашнем халате к компьютеру, согласитесь, не одно и то же. При возможности выбора, как работать в дальнейшем, придется учитывать способность каждого к самоконтролю. Думаю, это по силам все-таки далеко не всем.

Снова читаем

Диаметрально противоположный эффект дистанционка продемонстрировала в сфере образования. Здесь большинство родителей (порядка 53 процентов) заявляют об отставании школьников, а каждый второй утверждает, что их ребенок не может эффективно учиться удаленно. Проблема, по мнению эксперта, та же — отсутствие навыков самостоятельной работы. С одной лишь разницей: взрослые смогли организовать себя на трудовые подвиги в большей степени, нежели дети.

— Образовательный процесс очень зависим от наставничества, — комментирует психолог Людмила Федотова. — А папы и мамы, которые бросаются помогать чаду делать домашнее задание, — в этом смысле не лучший вариант. Об этом сегодня говорят и самые разные эксперты: дистанционное образование стоит брать на вооружение только в крайнем случае или в качестве дополнительных мер. Выбирать варианты здесь не придется. Приоритетной останется традиционная очная форма обучения. Но технологии онлайн, безусловно, станут частью образовательного процесса и в школе, и в вузах.

Кстати, в плане самообразования в период пандемии произошел неожиданный поворот. Десять лет подряд до коронавируса эксперты били тревогу, что Россия утратила статус самой читающей страны в мире. Об этом, кстати, говорил и Владимир Путин, выступая перед Российским литературным собранием еще в 2013 году. Тогда статистика интереса к книге была особенно плачевной: жители страны в среднем тратили на чтение всего девять минут в день. А во время самоизоляции россияне стали уделять больше времени саморазвитию, в том числе и чтению. «В апреле 2020 года покупатели приобрели в 5,5 раза больше книг, чем в апреле 2019 года», — говорится в исследовании крупного российского онлайн-ретейлера. Сильнее всего продажи книг росли в Московском регионе, Краснодарском крае и Татарстане. В целом в минувшем году россияне почти в шесть раз чаще покупали книги, правда, преимущественно в онлайн-магазинах. Минувшей весной в стране вдвое увеличилось прослушивание аудиокниг. Примерно 40 процентов граждан нашей страны отметили, что начали заниматься самообразованием и планируют развиваться в дальнейшем. В опросе ВЦИОМа 65 процентов респондентов сказали, что пользуются для этого интернетом. По данным российского рекрутингового портала, 29 процентов россиян с нового, 2021 года планируют заняться образованием и больше читать.

— То, что люди решили заняться работой над собой, объясняется просто: на это появилось время, — считает социолог Алексей Егоров. — Все-таки бешеный ритм жизни, особенно в мегаполисе, серьезно выматывал, не оставляя сил на что-то для души. С этой точки зрения вынужденная пауза, несомненно, пошла многим на пользу. Останется ли эта привычка в дальнейшем? Очень хочется в это верить! Думаю, доля тех, кому в минувшем году удалось пересмотреть отношение к жизни, велика.

\ / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Все в дом

Неопределенность в завтрашнем дне и экономическая нестабильность серьезно снизили потребительскую активность. Это отмечают и экономисты, и представители крупнейших ретейлерских компаний страны. По мнению экспертов, из приобретенных привычек в будущем, несомненно, останутся покупки онлайн, позволяющие, ко всем прочему, сокращать расходы за счет отказа от импульсивных покупок.

По прогнозам, доля экспресс-доставки товаров повседневного пользования к 2024 году вырастет до 27 процентов. А по данным одной из международных социологических компаний, 57 процентов россиян серьезно поменяли свое отношение к еде: стали составлять список необходимых покупок (56 процентов), приобретать больше полезных продуктов (34 процента), экспериментировать с рецептами (46 процентов), готовить блюда всей семьей (40 процентов), чаще собираться за столом с близкими (38 процентов), снова начали печь (36 процентов). 18 процентов россиян стали тщательнее выбирать из аналогичных товаров те, что дешевле.

— Это тоже хороший опыт, — считает экономист Андрей Демин. — Раньше, когда все делалось на бегу, мы хватали привычные товары, не слишком обращая внимание на ценник. К слову, минувший год характерен еще и повышенным спросом на покупки по акциям и бонусам. Возможно, этому поспособствовала активность банков, предлагающих клиентам привилегии, а также магазинов, вынужденных таким образом повышать потребительский спрос. В любом случае, приобретенные навыки домашней экономии, безусловно, полезны.

Впрочем, в столице спрос на продукты питания в пандемию не снизился. Но если в начале самоизоляции горожане по привычке тосковали по фастфуду, то к лету, согласно оценке торговых компаний, в столице резко снизился спрос даже на полуфабрикаты. 25 процентов опрошенных горожан в период пандемии стали больше внимания уделять здоровому питанию. А возможность проводить больше времени дома спровоцировала активный интерес к домашней стряпне, что, естественно, тоже сказалось на смене потребительских предпочтений. Например, по данным аналитиков, в столице резко возрос спрос на бытовую технику, причем прежде всего на всевозможные кухонные гаджеты.

— Готовить самой, разумеется, выгоднее, — считает мама двоих детей Дарья Тишина. — А уж когда все дома сидят — тем более. Сначала я ужасно злилась, потому что казалось, что мои мальчишки вместе с мужем только и делают, что едят. А они, уминая котлеты за обе щеки, твердили: «Вкусно же!» Это подстегнуло, я стала искать в интернете простые, но интересные рецепты. А раньше, не поверите, вообще практически не готовила. Покупали готовое или полуготовое: например, уже замаринованное мясо, которое нужно просто сунуть в духовку. Но оно дороже, что тоже имеет значение.

Кулинарный бум действительно захватил столицу и в период самоизоляции стал чуть ли не главным развлечением для лишенных прочих забав горожан.

Также ограничительные меры спровоцировали спрос на настольные игры, что, по мнению психолога Людмилы Федотовой, говорит о тенденции возвращения традиции семейных посиделок, совместного времяпрепровождения. А вот спрос на брендовые вещи, в том числе одежду для офиса, в столице снизился. В приоритете минувшего года оказались домашние пижамы и уютные свитера.

— На самом деле просто в моду пришел комфорт во всем, — полагает эксперт. — Обратите внимание: вопреки экономическим проблемам, в столице увеличился спрос на предметы обстановки, интерьера. Люди обратили внимание на необходимость навести уют в своих квартирах. Это стало более актуально, чем новый деловой костюм. Поменялся образ жизни, сменились и приоритеты. Возможно, я идеализирую, но мне лично кажется, что в дальнейшем, даже после того, как все вернется на круги своя, отношение к дому, как семейному гнезду, будет… более теплым, чем до пандемии. В нем не просто будут ночевать, а жить, отдыхать, растить детей. На самом деле такой подход как раз правильный. Просто многие только сейчас об этом вспомнили, поняли это.

Свободное время

Пандемия не оставила нетронутой ни одну из сфер жизни. Понятно, что коснулись перемены и выбора отдыха, и отношения к здоровью. Индустрия развлечений, получившая от коронавируса мощный удар, переместилась на площадки онлайн. Музеи, парки, библиотеки в столице продолжают работать в новых условиях, стараясь ориентировать свои программы на самую взыскательную публику. Но если работать дома для многих стало приемлемым, на отдых москвичи все-таки предпочитают куда-нибудь выбираться. Для многих спасением стали парки. В них горожане предпочитают гулять всей семьей. А вот бары и ночные клубы жители столицы стали посещать на 20 процентов реже.

— Не думаю, что это тенденция, — говорит социолог Алексей Егоров. — В парках и до пандемии в основном время проводили семьи с маленькими детьми и пенсионеры. А клубы и кафе все-таки в большей степени предпочитали молодые люди. В этих привычках, вероятно, мало что изменится.

Не смогут «перетянуть одеяло на себя», по мнению эксперта, и онлайн-экскурсии по выставкам и музеям, а также просмотры театральных постановок в интернете. По отзывам горожан, виртуальный формат хорош лишь как временная мера.

— Эмоции, которые человек испытывает, очно прикоснувшись к произведению искусства, ни с чем нельзя сравнить, — говорит культуролог Анастасия Михайлова. — Выходя из музея, мы становимся эмоционально богаче, чувствуем прилив вдохновения. Что уж говорить о театре, где контакт актера с каждым зрителем устанавливается во время действия. Интернет же все это… обезличивает.

А вот спортом и физической культурой, как показал опять-таки режим самоизоляции, вполне можно заниматься и дома, и в парке, не тратя деньги на дорогие абонементы во всевозможные фитнес-центры. Кстати, в период самоизоляции в столице вырос спрос на спортивные тренажеры, которые горожане не только активно скупали, но и брали в аренду.

— Вполне обошелся без спортзала, — рассказывает студент одного из московских вузов Евгений Хромов. — Купил гантели и тягаю их по сей день. Летом и осенью бегал вокруг дома, иногда, когда время было, наматывал круги в нашем Кузьминском парке.

Еще одна парадоксальная тенденция с прицелом на будущее касается хобби. Согласно исследованию о монетизации авторского контента одной из маркетинговых компаний, 60 процентов опрошенных граждан заявили, что смогли в период эпидемии коронавируса сделать хобби источником заработка, а каждый пятый из них превратил его в основную работу.

…Предполагать, как дальше будет развиваться общество, можно бесконечно. Западные философы утверждают, что в посткарантинном мире резко сократится число объятий, поцелуев и рукопожатий. А физический контакт при приветствии станет негигиеничным и невежливым пережитком прошлого. Может, действительно пора отвыкать кидаться в объятия и лицемерно чмокаться с каждым встречным, случайно знакомым. Но прогнозы российских экспертов все-таки ближе: крепкие семейные отношения станут одной из самых важных опор 2021 года, которая поможет нам пережить период ковидной турбуленции.

ЦИФРА

90 процентов россиян считают наиболее достижимой мечту о счастливой семье и хороших детях.

ЦИТАТА

Булат Окуджава (1924-1997) поэт, прозаик, сценарист, композитор:

— Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось.

КАК У НИХ

— Согласно исследованию, проведенному в США, половина американцев, вынужденных работать из дома, испытывают потерю мотивации к труду и длительные периоды прокрастинации. При этом во время пандемии заметно выросло количество времени, которое граждане Америки стали тратить на чтение. Однако, несмотря на то что среднестатистический американец стал проводить за книгой на час в день больше, чем до самоизоляции, количество страниц, усваиваемых в день, уменьшилось вдвое: стресс мешает сосредоточиться на чтении и зачастую сбивает с мысли, как отметили опрошенные.

— Если американцы испытывают упадок сил от работы из дома, то граждане Кувейта, согласно данным государственной службы социологических исследований, испытывают скорее положительные эмоции. Наибольшую радость вызывает факт, что, оставаясь дома, многие рабочие смогли проводить больше времени с близкими, некоторые даже отметили появившееся ощущение, будто они «снова стали частью семьи».

— А в Канаде 63 процента взрослого населения страны стали проводить больше времени перед экраном. Доля граждан, имеющих подписку на интернет-платформы с сериалами и кино, за время пандемии увеличилась с 13 до 70 процентов по сравнению с 2019 годом. В то же время телевидение стремительно утрачивает свою популярность: все больше и больше канадцев отказываются от услуг телекомпаний, а некоторые и вовсе продают свои телевизоры, предпочитая смотреть передачи и шоу на смартфоне или компьютере.

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