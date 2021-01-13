Штучная вещица

Алина Гурьянова увлекается изготов- лением красивых вкусных пряничных домиков / Фото: Из личного архива Алины Гурьяновой

Превратить увлечение в стабильный источник дохода во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса в нашей стране решили многие. Как и почему любимое занятие может стать спасением об безработицы и безденежья, вместе с экспертами разбиралась «Вечерка».

Год минувший в буквальном смысле перевернул обыденность с ног на голову. Привыкшие жить в состоянии цейтнота оказались запертыми в четырех стенах на самоизоляции, быстротечность дня стала стремительно снижаться, появилось свободное время… А вместе с ним — и скука с зудящим вопросом: чем бы заняться? Обладателям хобби ответ на него искать не пришлось.

Сегодня, согласно соцопросам, 40 процентов респондентов отметили, что ищут подработку на длительный срок, а две трети из них допустили, что подработка может стать основной работой.

— Экономический кризис, наступивший в пандемию, ощутимо снизил доходы населения, — говорит экономист Андрей Демин. — Многим приходится искать варианты, чтобы сводить концы с концами. Кому-то удается найти вторую работу или быстро переучиться другой специальности. Но, как ни парадоксально, сработал еще один вариант: монетизация хобби. Люди стали зарабатывать на своих увлечениях.

Действительно, согласно исследованию о монетизации авторского контента маркетинговой компании ResearchMe, 60 процентов опрошенных граждан заявили, что смогли в период эпидемии коронавируса сделать хобби источником заработка, а каждый пятый из них превратил его в основную работу. Более трети респондентов при этом отметили, что творчество стало приносить в пандемию больше денег, чем раньше. И хотя большинство все-таки считают хобби не основным источником дохода, количество желающих на нем заработать продолжает стремительно расти.

Увлечение, связанное с изготовлением тех или иных предметов вручную, по мнению психологов, лучше всего успокаивает нервы. И в плане монетизации ручная работа оказалась особенно выгодна. Хендмейд всегда был в моде — как-никак эксклюзив, необычно и уникально. Москвичка Оксана Пятницкая потеряла работу весной нынешнего года: фирма, специализирующаяся на организации детских праздников, где она трудилась, потерпела крах. Спасло хобби. Фелтинг, декупаж, батик и даже флористику Оксана освоила еще до пандемии.

— Какой-то доход мне это редко приносило, — рассказывает она. — Было сложно: чтобы продать какую-то вещь, приходилось принимать участие в выставках-продажах. А это не всегда по карману: стоимость аренды на них варьировалась от трех до пяти тысяч за квадратный метр.

Но на самоизоляции народ ушел в интернет — покупать и продавать. Оказалось, в онлайне продавать работы и находить заказчиков проще. Я выставляю фотографии своих работ на сайте Международной ярмарки мастеров или в соцсетях. Например, валяную сумку, техника фелтинг. Покупатель ее видит и пишет: мол, хочу такую же, только другого цвета. Подруга моя так пол-Москвы, кажется, уже обвязала: ее дивные свитеры расходятся на сайте рукодельниц как горячие пирожки.

Марина Дорохина в свободное от ос- новной работы вре- мя вяжет кружев- ные салфетки / Фото: Из личного архива Марины Дорохиной

Заказчик получает вещь, сделанную специально для него, в соответствии с предпочтениями. Все детали можно обсудить, что куда привлекательнее, нежели фабричная штамповка.

— Конечно, моя вещь дороже, — продолжает Оксана. — Та же дамская сумочка у меня стоит в среднем три тысячи рублей. На работу уходит дня три плюс расходные материалы, их я покупаю сама. Но хендмейд нельзя поставить на конвейер. Это всегда штучный экземпляр. Поэтому и цены не маленькие.

Перед Новым годом на мастерицу рухнули корпоративные заказы: миниатюрная елочка с фирменным логотипом оказалась отличным сувениром.

— Елками я была завалена, пока их валяла, — смеется Оксана. — Сегодня модно заказывать сувенирную продукцию у мастеров. Китайский ширпотреб уже мало кого прельщает.

Конечно, без рисков не обходится. Во-первых, массовый наплыв посетителей на интернет-площадки хендмейд-изделий существенно повысил конкуренцию. Чтобы привлечь покупателя, работа должна быть выполнена в прямом смысле мастерски. Второе необходимое условие — освоить азы рекламы.

— Я увлекаюсь изготовлением ювелирных украшений из бисера, — рассказывает молодая мама Татьяна Осокина. — Мне нравятся красивые вещи, а бисер к тому же очень вариативен. Но с ним работают многие, поэтому, чтобы продать колье или серьги, мне приходится изрядно потрудиться. Себя надо раскручивать, показывать, что я могу, сразу на нескольких площадках и, конечно, в соцсетях.

Но со временем я поняла: просто выставить фото — мало. Нужно рассказать о работе, а еще, в идеале, сообщить о себе — как я живу, о чем мечтаю. В каком-то смысле приходится душу выворачивать наизнанку. Зато у потенциальных клиентов возникает личное знакомство с автором. Покупатель не воспринимает меня чужим, отстраненным человеком. Он знает, сколько я работала, о чем думала в процессе, зачем и почему этим занимаюсь. Ну и то, что я мама двоих малышей, наверняка срабатывает для создания положительного образа.

Оплата труда — тоже вопрос непростой. Здесь, по признанию мастерицы, риск есть всегда.

— Все же строится на доверии, — добавляет Оксана. — Я обычно прошу предоплату, а если заказ от организации, то заключаем договор, который присылается по электронной почте. Знаю, многие отправляют свои работы наложенным платежом — тоже неплохой вариант.

Казалось бы, все понятно и просто. Однако, согласно опросам, далеко не все мастера готовы превращать свое, пусть и частично монетизированное, хобби в бизнес.

— Разница огромная, — говорит Светлана Павлова, много лет делающая на заказ изумительные куклы. — Когда творчество — хобби, ты им занимаешься тогда, когда хочется, и делаешь то, что лично тебе по нраву. А чтобы это стало основным заработком, нужно встраиваться в жесткий график, выполняя заказы в определенный срок. Не говоря уже о том, что их по идее должно быть много, чтобы получить прибыль и окупить расходные материалы. Работать на износ, да еще и под конкретные требования… Это, на мой взгляд, уже сомнительное удовольствие. Так что в бизнес уходят единицы. Не говоря уже о том, что, выходя на большой рынок, вы начинаете конкурировать с профессионалами в том или ином творческом направлении. Здесь марку удержать сложнее.

Помимо прочего, бизнес должен быть стабильным. А значит, прежде чем решаться «бросить все» и заниматься только любимым хобби, в надежде, что оно тебя прокормит, стоит «подстелить соломку».

— Очень многие разочаровываются, когда бросают основную работу, считая, что смогут заработать рукоделием, — говорит экономист Андрей Демин. — Способности к творчеству — это, конечно, хорошо, но необходимо еще и такое качество, как деловая жилка. А предприимчивость свойственна не всем. Нельзя просто уйти с работы и начать делать куклы или клеить модельки самолетов и танков, например. Нужен маркетинг, четкие расчеты расходов. Кстати, не забудьте: как только вы приобретете патент, откроете свое дело, придется еще и налоги платить.

Вариантов хобби, способных принести автору дополнительный заработок, сегодня очень много. Причем самых неожиданных! Помимо рукоделия, нынче в моде шаржи, которые в столице заказывают частным мастерам — в подарок руководителю или любимой теще, например. Стоимость одного рисунка — от двух тысяч и выше.

Скрапбукинг (изготовление именных блокнотов и альбомов), печворк (шитье из лоскутков), торсион-папье (плетение шкатулок и вазочек из бумажных трубочек) и составление эксклюзивных букетов тоже в Москве процветают. А вот изготовление тортов на дому под заказ, вероятно, скоро пойдет на спад. Роспотребнадзор недавно в очередной раз напомнил об ужесточении требований изготовления еды на заказ.

А вот если вы увлекаетесь модой, можно стать шопинг-партнером. Суть в том, что далеко не у всех есть время и желание часами просматривать сайты с одеждой и обувью в поисках нужной обновки. Как, впрочем, и ходить по магазинам. А вам это нравится? Тогда вперед! Ищите клиента и получайте удовольствие. Час такой услуги оплачивается от одной тысячи рублей.

Совсем уж неожиданно монетизировать свое хобби стали в нынешнем году любители компьютерных игр. Этим зарабатывают, как правило, молодые люди. Студент Олег Фомин — игрок отменный.

— Люди же видят, кто как играет, — рассказывает он. — Вот меня и стали просить «прокачать» героя или пройти сложный игровой этап. Поскольку я играю «по сетке», клиентов нахожу не только из нашей страны. В среднем 20 долларов за час-полтора игры на чужом аккаунте.

Согласно опросам, большая часть респондентов, которые никогда не пытались зарабатывать на своем хобби, объяснили это робостью. Они готовы показывать свое творчество только родным и близким, и даже с друзьями готова поделиться лишь половина. А может, зря? Вдруг это шанс превратить увлечение в дело жизни.

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