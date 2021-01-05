«С наименьшими потерями»: психолог дала совет, как вернуть желание работать в офисе после удаленки

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Удаленка сильно поменяла взгляды на работу: то, что раньше делалось только в офисе, оказалось, можно выполнять дистанционно. Из-за этого и по ряду других причин многим людям тяжело возвращаться к привычной, очной работе. О том, как сделать этот переход плавным и безболезненным, «Вечерней Москве» рассказала доцент кафедры социальной психологии СПбГУ, психолог Татьяна Яничева.

В первую очередь она советует начать с обустройства домашней обстановки на удаленке. Эту среду нужно адаптировать к рабочей настолько, насколько представляется возможным.

— Нужно вставать всегда в одно и то же время и делать меньше перерывов. Это позволит начать возвращаться в офис с наименьшими потерями. Некоторые люди, я знаю, осознанно садятся у себя дома перед компьютером в одежде, настраивая себя тем самым на рабочий лад, — говорит собеседник «ВМ».

Также рекомендуется вспомнить и подумать о коллегах, с которыми хочется увидеться и пообщаться. Встреча с человеком, с которым просто приятно поговорить, может стать еще одним стимулом поскорее вернуться в офис, считает эксперт.

— Наверное, еще один мотиватор — это осознание того, что на улицу придется выходить чаще. Прогулка на свежем воздухе позволит получать больше информации, в том числе самой обычной: «Вот я увижу разных людей, разные пейзажи…» — поясняет психолог.

Еще один мотиватор для возвращения в офис — это осознание того, что на улицу придется выходить чаще, считает психолог Татьяна Яничева/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Она сравнила возвращение с дистанционки в офис с тем, как дети возвращаются в школу после каникул. Специалисты, по словам Яничевой, советуют родителям делать последние каникулярные дни более занятыми, чтобы ребята потихоньку готовились продолжить учебу.

Помимо прочего, собеседник «ВМ» посоветовала не бросаться за все дела сразу, выйдя на работу в офис. Возвращение к очной работе должно завершиться плавно: нагрузку нужно дозировать, чтобы сразу не переутомиться.

— При всем этом есть объективные причины, по которым для людей может быть некомфортной работа в офисе. Это очень сильно зависит от личного стиля и подхода человека. Есть, например, интроверты, которые могут спокойно обходиться без общения, и ничего с этим не поделаешь, — заключила Яничева.

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