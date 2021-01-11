Иммунолог объяснил спад заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Спад по приросту случаев коронавируса в России связан с резким сокращением контактов и похолоданием. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, сокращение заболеваемости предсказывалось экспертами еще до новогодних каникул, которые «очень удачно совпали» с ограничениями контактов. Специалист пояснил, что во время праздников граждане в основном сидели дома и не общались.

— То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте и общественных местах, плюс мороз на улице — это все работает на уменьшение распространения вируса, — заявил Жемчугов в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что около двух недель таких ограничений как раз равняются инкубационному периоду. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дало достаточно серьезное ограничение контактов между людьми, заключил врач.

По данным на 11 января, в России выявили 23 315 новых случаев ковида. При этом умерли 436 человек, еще 21 786 выздоровели. В конце 2020 года ежесуточный прирост зараженных практически достигал 30 тысяч случаев. За время праздников он спал до текущих 23 тысяч.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 2 800 675 случаев инфицирования и 62 273 летальных исхода, связанных с вирусом. При этом 2 800 675 человек переболели и вылечились.

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