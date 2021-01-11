Более 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки коронавирус в России обнаружили у 23 315 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 11 января.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (4646), Санкт-Петербург (3004) и Подмосковье (1315).

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 436 пациентов. Еще 21 786 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 2 800 675 случаев инфицирования и 62 273 летальных исхода, связанных с вирусом. При этом 2 800 675 человек переболели и вылечились.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов оценил угрозу третьей волны коронавируса в России.

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