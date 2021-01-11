Вирусолог оценил угрозу третьей волны коронавируса в России

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Распространение COVID-19 в апреле-мае в России должно замедлиться, а летом количество заразившихся вирусом будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Угрозу третьей волны пандемии оценил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Для избежания третьей волны вакцинация от коронавируса должна пойти более быстрыми темпами, предупредил вирусолог. Так, по словам специалиста, делать прививки должны 5-10 миллионов человек в месяц.

Нетесов отметил, что осенью 2021 года ожидается подъем заболеваемости COVID-19 вместе с другими ОРВИ, но он не будет таким значительным, как в прошлый сезон. Почти половина россиян к этому моменту уже перенесут коронавирус, также появится эффект от вакцинации. Влияние прививочной кампании на распространение инфекции будет заметно после вакцинации минимум 20-30 миллионов россиян.

Вирусолог охарактеризовал текущую ситуацию с COVID-19 в стране как далекую от стабильности и добавил, что в настоящее время оснований для ослабления противоэпидемических мер нет.

— Даже по самым приблизительным подсчетам, за прошедший год было инфицировано от 20 до 25 процентов россиян. Эта цифра основана на данных по встречаемости антител у разных групп населения России. Чтобы ситуация стабилизировалась, этих показателей недостаточно, — сообщил Нетесов в разговоре с корреспондентом «Известий».

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