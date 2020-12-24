В РАН сообщили об источнике второй волны коронавируса в России

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Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин сообщил об источнике второй волны коронавируса в России.

Он отметил, что в настоящее время эпидемия COVID-19 в России состоит из зараженных внутри страны, а не привозных случаев заболевания.

— Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами, — рассказал ученый корреспонденту агентства «Прайм».

Также он отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию возбудителя заболевания. По словам Базыкина, последующие мутации COVID-19 могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не обнаружено.

Ученый добавил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, также необязательно, что он станет безопасным.

Мутация коронавируса в ряде стран мира

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового вида коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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