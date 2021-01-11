«Нам повезло»: иммунологи назвали причины доверять российской вакцине

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российские вакцины всегда отличались хорошим качеством. У них высокий уровень иммуногенности и малое количество побочных эффектов. Это касается и препарата от коронавируса «Спутник V», заверили иммунологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

В эффективности отечественной вакцины от COVID-19 перестают сомневаться и на Западе. Так, старший аналитик агентства Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели назвал несколько причин доверять «Спутнику V».

По его словам, Россия входит в пятерку производителей вакцин, получивших наибольшее количество предзаказов на поставку инъекций. Эффективность каждого промежуточного анализа испытаний, во время которых прививку сделали 23 тысячи человек, стабильно составляла не менее 90 процентов. При этом случаев тяжелой формы заболевания коронавирусом у вакцинированных выявлено не было.

Американский аналитик также отметил сотрудничество разработчиков «Спутника» с англо-шведской компанией AstraZeneca, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса в Великобритании, в части создания комбинированного препарата от COVID-19 с применением одного из компонентов российской вакцины и одного из компонентов иностранной.

Иммунитет выше, чем после ковида

Как рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, векторная вакцина «Спутник V» действительно обеспечивает достаточно высокую иммуногенность при относительно низком уровне побочных эффектов. Разговоры о том, что она хуже остальных, лежат больше в политической плоскости, считает эксперт.

— Иммунитет от прививки выше, чем даже после перенесенного ковида, — заявил Болибок.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Насколько защита окажется долгой, специалист сказать затруднился. Дело в том, что все вакцины от коронавируса, созданные в мире, сейчас «регистрируются по ускоренному протоколу» в связи с пандемией. Тогда как полный протокол, объясняет врач, требует трехлетнего наблюдения за людьми в рамках заключительной фазы клинических испытаний. И он не был выполнен ни для одного из препаратов, сказал врач.

— Во время третьей фазы как раз определяется, сколько времени сохраняется постпрививочный иммунитет и какими будут или не будут отдаленные последствия от вакцинации. Поэтому сейчас никто не ответит на вопрос о продолжительности защиты от инфекции, — добавил Болибок.

Отработанная технология

Собеседник «ВМ» уверен, что вакцинироваться нужно — это позволит не переживать за свое здоровье и финансы. Лечение COVID-19 и его последствий обходится очень дорого, особенно на Западе, пояснил Болибок. Прививка позволит в большинстве случаев «не заболеть вообще или перенести инфекцию в легкой форме».

При этом он не считает, что российской вакцине «Спутник V» стоит доверять меньше, чем вакцинам от западных компаний Pfizer/BionTech и Moderna, разрешения на применение которых даны в ЕС и США. Отечественный препарат «создан на основе аденовируса, и это проверенная платформа». Между тем иностранные лекарства для профилактики COVID-19 являются матричными вакцинами, до 2020 года ими масштабно не прививали людей, заметил эксперт.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

— Случаи летального исхода от российской вакцины неизвестны, а от матричных (что у Moderna, что у Pfizer) были. Хотя они говорят, что это не связано с прививкой. Матричная вакцина — неизученный процесс. Такие вакцины использовались для животных. Сама конструкция понятна, но сейчас впервые эту технологию используют для массовой иммунной защиты человека. Нам повезло с «гамалеевской вакциной», потому что в НИЦЭМ (имени Гамалеи — прим. «ВМ») еще до пандемии занимались разработкой этой конструкции, этой платформы, этого «автомата Калашникова» против вирусов и, по сути, за несколько недель просто создали к нему новый «патрон». А вот говорить о том, какие будут отдаленные последствия от вакцин Pfizer и Moderna, сложно. Там как раз надо было этот трехлетний протокол соблюдать, — объяснил врач.

Все вакцины безопасны

Эпидемиологическая эффективность ни одной из вакцин еще не доказана, но если бы они не были безопасны и иммуногенны, они не появились бы на рынке. Такое мнение в свою очередь высказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

— Другое дело, что в мире еще нет единого метода для оценки вакцин. Каждый производитель использует свою систему. Если бы кто-то привил тысячу человек «Спутником», тысячу — американской вакциной, тысячу — британской и по единым критериям их бы сравнил, все стало бы яснее. По поводу российской вакцины пока можно сказать только то, что было написано в медицинском журнале Lancet. Там показано, что клеточные механизмы активизируются. Иммунитет она дает высокий, наблюдается хороший уровень антител после второй прививки. Побочных реакций от нее и вправду меньше, чем от других вакцин, — резюмировал специалист.

Эксперт не обошел вниманием и тот факт, что в начале пандемии в мире было около 200 вакцин-кандидатов, а на финишной прямой для широкого международного применения оказались только четыре, включая российский препарат «Спутник V».

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