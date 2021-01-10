Аналитик Bloomberg назвал причины доверять вакцине «Спутник V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Старший аналитик издания Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели заявил о надежности и эффективности российской вакцины «Спутник V». Он назвал несколько оснований для доверия препарату.

Так, по его словам, Россия благодаря разработке «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин, получивших наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов. Фазели напомнил, что российская вакцина прошла клинические испытания третьей фазы. Суммарно ее сделали около 23 тысяч человек, из которых COVID-19 потом заболели менее 150 человек.

— Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании «Спутник V» стабильно составляла 90 процентов или выше. Также не было случаев тяжелой формы COVID-19 у вакцинированных лиц, хотя определение степени тяжести заболевания неясно, — отметил аналитик.

Он подчеркнул сотрудничество разработчиков «Спутника V» с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов российской вакцины и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Фазели заключил, что на основе этих фактов даже без результатов третьей фазы испытания, есть основания полагать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях. Он добавил, что китайская вакцина CoronaVac не вызывает у него доверия.

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