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Зеленского заподозрили в вакцинации российским «Спутником V»
Владимир Зеленский, по мнению депутата, давно сделал прививку от коронавируса / Фото: president.gov.ua/Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленского заподозрили в вакцинации российским «Спутником V»

Юлия Курганова

В мире

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в вакцинации российским «Спутником V». Об этом он сказал в эфире канала NewsOne, запись опубликована на YouTube.

— Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной, — заявил депутат.

Также политик назвал российскую вакцину самой эффективной на сегодняшний день. Кроме того, Кива отметил, что позиция главы страны по борьбе с пандемией коронавируса «каждый день забирает сотни жизней», поэтому украинцы «проклинают» его.

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