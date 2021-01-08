Киев заявил, что оценит качество вакцины РФ после подачи документов на ее регистрацию

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Харьковская компания «Биолек» подготовит еще ряд документов, которые необходимы для рассмотрения вопроса о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине, после этого в стране будут сделаны выводы о качестве препарата. Об этом сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в досье к вакцине должны быть указаны вопросы о безопасности препарата, а также результаты всех трех фаз ее клинических испытаний.

— Мы действительно посмотрим, что это такое — эта российская вакцина. По результатам этих поданных документов будет возможно говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины, — пояснил Степанов.

Он отметил, что вокруг российской вакцины «много политики». Также министр заявил, что Украина сможет обеспечить себя препаратами от коронавируса от ведущих мировых производителей, сообщает ТАСС.

Ранее компания «Биолек» подтвердила информацию о том, что подала заявление в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что на Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. В стране будут закрыты школы и вузы, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны будут работать только навынос.

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