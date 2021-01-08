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Жесткий локдаун ввели на Украине
Фото: pixabay.com

Жесткий локдаун ввели на Украине

Виктория Родимкина

В мире

На Украине до 24 января начал действовать жесткий локдаун: закрыты кафе, фитнес-залы, школы и вузы.

Рынки и развлекательные заведения также не работают, а массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, но продолжают работу детские сады.

Тем не менее работу не прекращали магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты смогут принимать посетителей только по предварительной записи.

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о необходимости подобных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Уточнялось, что эти ограничения помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения страны, передает РБК.

Напомним, власти Украины уже вводили подобные меры прошлой весной во время появления в стране COVID-19. С конца весны ограничения постепенно смягчались.

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