Зеленский назвал цели введения жесткого локдауна на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание правительства, на котором обсуждались цели введения жестких мер в стране из-за коронавируса. Об этом сообщил OBOZREVATEL.
Так, главной целью введения жестких мер стало уменьшение роста числа больных коронавирусом и сезонным гриппом для снижения нагрузки на систему здравоохранения.
— Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, — сказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер отметил, что этот карантин будет более мягким по сравнению с тем, что вводился весной. Выбранные правительством меры в этот раз будут более лояльными к бизнесу и экономике.
Ранее сообщалось, что на Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. В стране будут закрыты школы и вузы, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны будут работать только на вынос.
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