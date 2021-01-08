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Зеленский назвал цели введения жесткого локдауна на Украине
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский назвал цели введения жесткого локдауна на Украине

Виктория Родимкина

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание правительства, на котором обсуждались цели введения жестких мер в стране из-за коронавируса. Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Так, главной целью введения жестких мер стало уменьшение роста числа больных коронавирусом и сезонным гриппом для снижения нагрузки на систему здравоохранения.

— Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что этот карантин будет более мягким по сравнению с тем, что вводился весной. Выбранные правительством меры в этот раз будут более лояльными к бизнесу и экономике.

Ранее сообщалось, что на Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. В стране будут закрыты школы и вузы, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны будут работать только на вынос.

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Владимир ЗеленскийУкраинакарантин
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