Назван фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме

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Немецкие ученые обнаружили фермент, который оказывает влияние на распространение коронавируса в организме человека.

Исследователи из Тюбингенского университета выяснили, что COVID-19 вынуждает клетки вырабатывать особое вещество — фермент гуанилаткиназа 1 (GK1), с помощью которого он проникает внутрь нее. К такому выводу ученые пришли после исследования компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких.

Так, после удаления фермента из организма коронавирус прекратил размножаться, установили специалисты. По их мнению, данное открытие будет играть важное значение при разработке лекарств от COVID-19, сообщает РИА Новости.

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