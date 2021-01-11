Эксперты ВОЗ приедут в Китай для расследования причин появления COVID-19

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Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправится в Китай для того, чтобы выяснить причины возникновения COVID-19. О предстоящем визите специалистов сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в понедельник, 11 января.

По его данным, сотрудники ВОЗ прибудут в Китай в четверг, 14 января. Они будут искать первоисточник коронавируса нового типа совместно с китайскими учеными, уточнили в комитете.

Напомним, что COVID-19 распространяется по Земле уже больше года. За это время появилось множество различных версий происхождения вируса, начиная с заражения от разделки опасной рыбы и заканчивая искусственным и преднамеренным созданием коронавируса.

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