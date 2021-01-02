Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

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Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными очагами заболевания в разных местах по всему миру. Об этом заявил глава МИД страны Ван И.

В интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению он рассказал, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом, из-за чего именно Китай стали считать источником болезни.

— Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью, — приводит агентство Синьхуа слова дипломата.

Глава МИД добавил, что с первыми заражениями коронавирусной инфекцией в Китае стартовало эпидемиологическое расследование, которое было направлено на поиск патогена. Ван И отметил, что Китай публиковал всю ключевую информацию, в том числе «секвенирование генома вируса».

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