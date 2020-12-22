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«Паспорта свободы» для переболевших COVID-19 сделают в Великобритании
Фото: twitter.com/XHNews

«Паспорта свободы» для переболевших COVID-19 сделают в Великобритании

Юлия Ямпольская

В мире

Власти Британии начали разработку «паспортов свободы». Их будут получать переболевшие COVID-19 граждане. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что правительственные контракты на исследовательскую работу над проектом получили две компании. Так, приложение для смартфона будет присваивать жителям QR-код, связанный с их цифровым паспортом с фотографией. Как только человек сдаст анализ на коронавирусную инфекцию, результаты теста передадут в тестовый центр и «привяжут» к приложению.

Для посещения мероприятий горожанам надо будет представить QR-код в качестве отрицательного теста. В заведения могут не пускать тех, у кого давно не было отрицательного теста на коронавирус.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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