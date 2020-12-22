ВОЗ рассказала, как новая разновидность COVID-19 поменяет пандемию
Новая разновидность коронавирусной инфекции не сможет поменять пандемию. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, изменение вируса является нормальным проявлением.
—На этот момент мы не видим ситуацию, где вирус настолько изменился, что он меняет свое поведение, и будет менять даже и пандемию, — рассказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
Она также добавила, что специалисты обнаружили много вариантов вируса, но не увидели значительного изменения его летальности. ВОЗ ведет надзор за поведением COVID-19. По словам Вуйнович, вакцины от коронавируса будут эффективны и против новых видов инфекции.
— Вакцина в себе имеет носитель, базовую технологию и дополнительный антиген. Так что менять антиген не будет сложно, если у нас будет разработана хорошая вакцина, которая эффективна, — заключила представитель ВОЗ.
Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.
Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.
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