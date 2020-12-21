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Глава РФПИ: «Спутник V» будет эффективен против мутации COVID из Британии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава РФПИ: «Спутник V» будет эффективен против мутации COVID из Британии

Евгения Звощик

Наука

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет эффективна и против мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая была выявлена в Великобритании, и против других мутаций. Соответствующее заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в понедельник, 21 декабря.

По его словам, это утверждение основано на дискуссиях с Институтом Гамалеи.

— Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок, — это фактически белок, который кодирует шип коронавируса, — «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно, — пояснил Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса. Позже к ним присоединилась и Россия.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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