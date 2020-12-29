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Привит и безопасен: зачем нужен «ковидный паспорт» и как его получить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Привит и безопасен: зачем нужен «ковидный паспорт» и как его получить

Руслан Давлетшин

Здоровье

Идея внедрения иммунных сертификатов обсуждается в разных странах мира. Вот и в России сделавшие прививку от коронавируса смогут получить паспорт вакцинированного, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. О том, что известно о документах, фактически подтверждающих эпидемическую безопасность человека, — в материале «Вечерней Москвы».

Ждать ли антиутопии?

Паспорт вакцинированного станет доступным уже в январе. Оформить его в автоматическом режиме можно будет на портале госуслуг, зайдя в свой личный кабинет. Какой-либо конкретики по поводу того, что из себя будет представлять документ, глава Минздрава не добавил.

Ранее по поводу спецпаспортов для обладателей антител к коронавирусной инфекции высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что введение подобных документов — антиутопия. По ее словам, недопустимо устраивать дискриминацию, разделяя людей на категории с разными правами.

В свою очередь директор НИЦЭМ им. Гамалеи, где разрабатывалась вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью журналистам телеканала «Россия 24» рассказал о необходимости «ковид-паспортов» для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Он считает, что это очень правильная вещь и ее нужно внедрять одновременно с началом масштабной вакцинации.

Дискриминация недопустима

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал инициативу спорной.

— Просто как документ о том, что человек прошел вакцинацию, паспорт — это нормально. Там будет указано, когда он ее прошел, какой препарат получил, сколько доз препарата было, получил ли вторую инъекцию. Для детей у нас подобные книжки есть. Тут надо учитывать несколько моментов. Допустим, в январе–феврале человек захочет вакцинироваться. Но он не сможет этого сделать, потому что вакцин чисто физически не будет. Сертификат фактически ведет к дискриминации тех, кто его не имеет. Например, люди не смогут летать куда-то, не смогут работать на определенных должностях — сказал специалист в беседе с корреспондентом «ВМ».

Привит и безопасен: зачем нужен «ковидный паспорт» и как его получитьФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам Крючкова, принудительной вакцинации, к которой «ковидные паспорта» так или иначе склоняют, быть не должно. Да и необходимости кого-то заставлять пройти иммунизацию, отмечает специалист, нет. Потому что десятки миллионов россиян «готовы сделать прививку добровольно».

— Но даже если человек вакцинировался, он не будет на 100 процентов защищен. Те цифры, которые показаны по эффективности вакцин (92–94 процента) — промежуточные результаты. Реальная эффективность будет в районе 50–60 процентов. И это уже будет неплохо. Соответственно, вакцинация позволит снизить только на 60 процентов вероятность заболевания COVID-19. Дискриминируя одних и не ограничивая в правах тех, кто имеет сертификат, мы лишь ставим частичный барьер инфекции на популяционном уровне. Это не очень эффективно с точки зрения здравоохранения. Не думаю, что обязательно вводить это именно сейчас, — добавил эксперт.

Внедрять надо осторожно и аккуратно

По словам Крючкова, поскольку идеи касаемо паспортов вакцинации обсуждаются по всему миру, это может привести и к тому, что не все из них будут признаваться в других странах. Кроме того, не исключена коррупционная составляющая. Если документ станет влиять на свободу передвижений, его просто начнут приобретать нелегально и вносить туда недостоверные данные.

— Такие документы нужно внедрять очень аккуратно и осторожно, предоставляя расчеты, — заключил Крючков.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский заметил, что введение паспортов вакцинации оправдано, если речь идет о воздушном транспорте.

— Человек хочет куда-то ехать, а от него в какой-нибудь стране Х требуют отрицательный тест ПЦР. Из недавнего можно вспомнить ситуацию в Швейцарии, где сотни английских туристов оказались заперты в отелях, потому что в Великобритании возник новый штамм коронавируса. Паника-то какая. Они, заплатив немалые деньги, просидели свой отпуск в гостинице, а некоторые даже сбежали. Если бы у каждого из них на руках были данные о том, что человек привит и безопасен, то таких неприятностей с перелетами, пребыванием в другой стране удалось бы избежать, — уверен эксперт.

А как за границей?

Впрочем, в некоторых странах уже переходят к делу. Как сообщает РИА Новости, Министерство здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать «зеленые паспорта» тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Обладатели сертификатов смогут летать за границу и не будут по возвращении домой проходить обязательную самоизоляцию.

Испания намерена вести реестр отказавшихся от вакцинации против коронавируса и будет делиться сведениями с остальными странами ЕС, сказал в интервью телеканалу La Sexta министр здравоохранения королевства Сальвадор Илья. На днях там началась масштабная вакцинация от COVID-19.

Международная ассоциация воздушного транспорта представила свой проект ковид-паспортов — IATA Travel Pass, чтобы путешествия стали возможны как во время пандемии, так и после ее окончания. В универсальном проездном, который станет возможным оформить через приложение, будут содержаться информация о пройденных ПЦР-тестах и вакцинации, а также паспортные данные. А пропуском на границе послужит QR-код. Подобные проекты также разрабатывает некоммерческая организация Commons Project при поддержке Всемирного экономического форума и Фонда Рокфеллера.

Во Всемирной организации здравоохранения, как сообщало агентство Reuters, пока не рекомендуют выдавать «иммунные паспорта» тем, кто выздоровел от COVID-19, но также изучают перспективы использования электронных сертификатов вакцинации.

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