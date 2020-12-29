Россияне в январе смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Жители России в январе смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 29 декабря.

По его словам, оформить паспорт россияне смогут на сайте госуслуг, передает РИА Новости.

— Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет, — уточнил Мурашко.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести спецпаспорта для обладателей антител к коронавирусу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ рассмотрит вопрос о выдаче электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19