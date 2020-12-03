ВОЗ рассмотрит вопрос о выдаче электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает возможным организовать выдачу электронных удостоверений о вакцинации от коронавируса для заграничных поездок. Об этом сообщил на брифинге эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта в четверг, 3 декабря.
При этом организация не советует странам выдавать гражданам, которые переболели COVID-19, «паспорта иммунитета», передает ТАСС.
— Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами — членами в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации, — сказал Санкар Датта.
По данным ВОЗ, в мире разработано около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.
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