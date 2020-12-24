Матвиенко назвала антиутопией идею о паспортах для граждан с антителами к COVID-19

/ Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести спецпаспорта для обладателей антител к коронавирусной инфекции.

По ее словам, недопустимо устраивать подобную дискриминацию, делить людей на категории с разными правами. Также в этом нет необходимости, отметила спикер СФ.

— Ведь даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц их может не быть или через полгода, — пояснила Матвиенко.

Она отметила, что на сегодняшний день важно наращивать темпы и объемы вакцинации, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в Великобритании для переболевших коронавирусом граждан сделают специальные паспорта.

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