Матвиенко рассказала об условиях действия закона о дистанционном образовании

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии. Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг, 24 декабря.

Она отметила, что нужно развеять сомнения оппонентов дистанционного обучения.

— Этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только в случае форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто из нас не застрахован, — пояснила Матвиенко.

По ее словам, проработка этого вопроса позволит расширить инклюзивное образование, для которого в некоторых школах уже используют дистанционные технологии, передает РИА Новости.

Кроме того, спикер Совета Федерации отметила, что на данный момент нет оснований для дальнейшего ужесточения ограничений из-за коронавируса в России. Она добавила, что пока нет «тревожных звоночков» для введения жестких мер.

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