Противошоковый комплект: иммунолог рассказал об аллергии на вакцину от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V», в том числе и в Москве. Пока прививка доступна для отдельных групп населения, список которых постоянно расширяется. С учетом того, что лекарство разработано недавно, у граждан возникают различные опасения. Аллергия — один из главных страхов. Однако подобные реакции организма в целом нормальны и, как правило, не угрожают жизни пациента, рассказал «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, аллергия сама по себе бывает разной. Самые страшные ее проявления — немедленные реакции наподобие анафилактических. Они обычно возникают практически сразу же после введения препарата. При этом бывают как истинно аллергические, так и псевдоаллергические реакции, схожие с первыми по симптомам.

— Как правило, такие реакции сопровождаются головокружением, общей сильно выраженной слабостью, может упасть артериальное давление и снизиться или, наоборот, повыситься частота сердечных сокращений. Возникают общая бледность, потливость. Человек может потерять сознание. У него может нарушиться дыхание и возникнуть так называемый аллергический отек как мягких тканей, так и лица, рук. Также не исключен более опасный отек дыхательных путей. В этом случае есть риск прекращения доступа воздуха в нижние дыхательные пути. Соответственно, человек может умереть просто от асфиксии, от одышки, — рассказал медик.

Сложные реакции, впрочем, по словам Крючкова, при вакцинации происходят нечасто. Распространены, скорее, простые неприятные эффекты: отек мягких тканей, проблемы с давлением или самочувствием, головокружение. Но бояться их не нужно, уверен собеседник «ВМ». Как правило, аллергические проявления не тяжелые и проходят они быстро. Главное при возникновении нежелательных явлений — вовремя оказать помощь.

— В инструкциях по применению вакцинных препаратов указано, что в течение получаса после введения за пациентом должно быть наблюдение. Он покидает пункт вакцинации только после разрешения врача. Позже немедленные реакции уже не возникают. Врачи и медработники в пунктах вакцинации имеют под рукой противошоковый комплект и знают, как купировать подобные состояния, — добавил специалист.

Из реакций, возникающих позже, он выделяет различные сыпи и проблемы с суставами. Но это не всегда относится к аллергии. Как правило, говорит эксперт, причина аллергических или псевдоаллергических явлений связана с тем, что при введении препарата из-за определенных клеток, например, базофилов, начинают активно выделяться гистамины и другие вещества. Они и вызывают цепочку относительно типовых неприятных проявлений.

— Они могут быть реакцией как на белок или аденовирус, на основе которого сделана вакцина «Спутник V», так и на отдельные антигены или вспомогательные вещества. Конечно, при этом важно понимать, на что аллергия, но в первую очередь нужно вовремя оказать пациенту интенсивную терапию, возможно, провести реанимационные мероприятия, чтобы спасти ему жизнь, — объяснил Крючков.

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Специалист констатировал, что любая масштабная вакцинация сопровождается небольшим количеством аллергических проявлений, которые тяжело выявить в ходе клинических испытаний.

— В подавляющем большинстве реакции совершенно неопасны. Они либо легко купируются, либо быстро проходят. Свидетельств о том, что данная вакцина на основе аденовируса вызывает больше аллергических реакций, чем те, которые используют от кори, АКДС, пока нет. Относительно редкие проявления мы еще увидим по ходу вакцинации, когда она наберет обороты, — заключил эксперт.

Прежде чем делать прививку, Крючков рекомендует обязательно посоветоваться с врачом.

Вакцину с осторожностью, как сказано в опубликованной Минздравом обновленной версии инструкции, следует вводить людям старше 18 лет с хроническими заболеваниями, заболеваниями центральной нервной системы, эпилепсией, аутоиммунными заболеваниями и при наличии злокачественных опухолей. Среди побочных эффектов в инструкции по применению наиболее частыми названы головокружение, недомогание, зуд, боль и повышение температуры кожи в месте прививки. Также встречается тошнота и рвота. Впрочем, практически все побочные явления проходят без последствий в течение нескольких дней.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока ученые не выявили тяжелых аллергических реакций на разработанную центром вакцину «Спутник V». Он отметил, что препарат уже ввели более 700 тысяч россиян, и все побочные эффекты на его применение отслеживали специалисты Минздрава и Росздравнадзора.

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