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Гинцбург сообщил об отсутствии аллергических реакций на вакцину «Спутник V»
Александр Гинцбург добавил, что порядка 700 тысяч россиян были вакцинированы «Спутник V» / Фото: youtube.com /RT Россия

Гинцбург сообщил об отсутствии аллергических реакций на вакцину «Спутник V»

Юлия Курганова

Здоровье

Аллергические реакции на вакцину «Спутник V» не были выявлены в ходе клинических испытаний и с момента введения препарата в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 25 декабря, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота не наблюдалось, — сообщил он в интервью каналу «Россия-24», комментируя информацию о появлении аллергической реакции у семи граждан Соединенных Штатов после применения вакцины компании Pfizer.

Ученый отметил, что около 700 тысяч россиян уже вакцинировались «Спутник V» и добавил, что Минздрав с Росздравнадзором жестко отслеживают все побочные явления у граждан.

Напомним, что в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сообщили, что изучают пять зафиксированных в стране случаев аллергической реакции на вакцину, одобренную регулятором. По мнению экспертов, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество под названием полиэтиленгликоль, которое входит в состав не только вакцины Pfizer, но и прививки от компании Moderna. Позже количество таких случаев увеличилось до семи.

Ранее стало известно, что московские власти закупят все зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса.

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