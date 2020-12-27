Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Европе

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С воскресенья, 27 декабря, в европейских странах стартует массовая вакцинация от COVID-19. Единственный одобренный органами ЕС препарат — совместная разработка Pfizer и BioNTech.

Прививки получат жители Австрии, Германии, Болгарии, Испании, Италии, Франции и Чехии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран. Для первого этапа прививочной кампании ее производят на заводах Pfizer в Бельгии, прививочная кампания для жителей самой Бельгии начнется 28 декабря.

Восемь стран — Германия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария, Италия и Люксембург заключили договор о координации своих стратегий вакцинации. Этот совместный план будет способствовать быстрому обмену информацией о ходе и результатах вакцинации между странами, просвещению населения о вакцинации и борьбе с дезинформацией.

В Германии вакцинацию начнут с пожилых граждан страны, которые находятся в домах престарелых, и работающего там персонала. Потом ее получат желающие среди граждан старше 80 лет. В приоритетном порядке будут делать прививку сотрудникам социальных служб и медикам, работающим в отделениях интенсивной терапии и в службах скорой помощи.

Во Франции прививки от вакцины также начнут делать 27 декабря. В этот день провакцинируют людей в нескольких домах престарелых в Париже и Бургундии. Жителей всей страны рассчитывают привить в три этапа. Сначала будут прививать в основном пожилых граждан. Затем вакцинируют людей, которые находятся в группе риска из-за работы, хронических заболеваний или возраста. Все остальные желающие получат прививку на третьем этапе, который должен начаться весной.

В Нидерландах вакцинация начнется после Нового года — 8 января. Местный Минздрав пояснил, что не успел подготовить к кампании ИT-инфраструктуру, не разработал рекомендации и скрипты для персонала call-центров. Первыми вакцинируют тех, кто работает в домах престарелых, ухаживает за инвалидами и оказывает медицинскую помощь, передает РБК.

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