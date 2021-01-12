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Глава Минздрава Украины выступил за продление локдауна в стране
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Глава Минздрава Украины выступил за продление локдауна в стране

Кирилл Николаев

В мире

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил за продление локдауна в стране после 24 января. Соответствующее заявление он сделал в эфире «24 канала».

По его словам, существуют основания для продления карантина в стране. Подобной позиции также придерживаются ведущие эпидемиологи Украины.

Степанов отметил, что возможность продления локдауна на Украине связана с тем, что во время новогодних праздников люди собирались большими группами. Кроме того, в стране остается сезонный рост заболеваемости ОРВИ в зимний период.

Напомним, с 8 до 24 января на Украине закрыты кафе, фитнес-залы, школы и вузы. Рынки и развлекательные заведения также не работают, а массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, но продолжают работу детские сады.

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