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Свыше 45 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Свыше 45 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

Кирилл Николаев

В мире

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки составило 45 533. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в Министерстве здравоохранения Соединенного Королевства.

Согласно статистике, за сутки от коронавируса умерли 1243 пациента. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию в Великобритании зафиксировали у 3 164 051 человека, скончались 83 203 пациента, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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