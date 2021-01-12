Более 204 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Фото: flickr.com / eric lynch

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США за сутки увеличилось на 204 652. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, с начала пандемии в США выявили более 22,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. В Штатах от заболевания умерли свыше 376 тысяч пациентов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Румынии зарегистрировано почти 677 тысяч заболевших коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Черногории отменили справки на COVID-19 для прибывающих