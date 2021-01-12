Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число заболевших коронавирусом в Румынии выросло почти до 677 тысяч
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Число заболевших коронавирусом в Румынии выросло почти до 677 тысяч

Ксения Монахова

В мире

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано почти 677 тысяч заболевших COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что за прошедшие сутки в стране коронавирусом заболели 3697 человека. Всего с начала пандемии зарегистрирован 16 725 случай летального исхода.

— На сегодня в Румынии подтверждено 676 968 случаев заражения коронавирусом, — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения Румынии отметили, что за период пандемии вылечились более 605 тысяч пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Черногории отменили справки на COVID-19 для прибывающих

Румынияпандемияздоровье
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Все мнения
О проекте