Число заболевших коронавирусом в Румынии выросло почти до 677 тысяч

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано почти 677 тысяч заболевших COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что за прошедшие сутки в стране коронавирусом заболели 3697 человека. Всего с начала пандемии зарегистрирован 16 725 случай летального исхода.

— На сегодня в Румынии подтверждено 676 968 случаев заражения коронавирусом, — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения Румынии отметили, что за период пандемии вылечились более 605 тысяч пациентов.

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