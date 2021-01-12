Власти Черногории отменили справки на COVID-19 для прибывающих

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Прибывающим в Черногорию иностранным гражданам разрешили не предоставлять справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом во вторник, 12 января, сообщает портал N1 со ссылкой на министра здравоохранения страны Елену Боровинич-Божович.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Черногории значительно улучшилась.

— В настоящее время больницы заполнены на 57,3 процента заболевшими ковидом, ранее это было 67 процентов, — цитирует слова министра здравоохранения Интерфакс.

Помимо этого, власти Черногории приняли решение восстановить междугородное сообщение на территории страны. Однако празднование старого Нового года на улицах, в кафе и ресторанах пока запрещено, заявила министр. Так, заведения будут работать до 20:00 по местному времени. Живая музыка также запрещается.

Напомним, Черногория позже всех в Европе сообщила о заражении в стране COVID-19. 25 мая правительство заявило о полной победе над инфекцией, объявив страну зоной, свободной от коронавируса.

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