Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Черногории отменили справки на COVID-19 для прибывающих
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Черногории отменили справки на COVID-19 для прибывающих

Ксения Монахова

В мире

Прибывающим в Черногорию иностранным гражданам разрешили не предоставлять справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом во вторник, 12 января, сообщает портал N1 со ссылкой на министра здравоохранения страны Елену Боровинич-Божович.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Черногории значительно улучшилась.

— В настоящее время больницы заполнены на 57,3 процента заболевшими ковидом, ранее это было 67 процентов, — цитирует слова министра здравоохранения Интерфакс.

Помимо этого, власти Черногории приняли решение восстановить междугородное сообщение на территории страны. Однако празднование старого Нового года на улицах, в кафе и ресторанах пока запрещено, заявила министр. Так, заведения будут работать до 20:00 по местному времени. Живая музыка также запрещается.

Напомним, Черногория позже всех в Европе сообщила о заражении в стране COVID-19. 25 мая правительство заявило о полной победе над инфекцией, объявив страну зоной, свободной от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Греция продлила ограничения для въезжающих в страну россиян

временное ограничениепандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Все мнения
О проекте