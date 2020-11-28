«Быстро и молниеносно»: что такое ковидная пневмония и чем она опасна

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

При коронавирусе у пациентов с небольшой степенью поражения легких — до 25 процентов — может возникнуть пневмония, при которой нет кашля, одышки и даже температуры. Если же степень поражения легочной ткани превышает эту цифру, у человека возникают все симптомы COVID-19. Это сухой кашель, одышка, высокая температура. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-пульмонолог Анна Власова.

Именно ковидная пневмония, по словам врача, поражает интерстициальную ткань в легких, вызывает развитие одышки достаточно быстро, молниеносно. Однако не у всех пациентов это происходит. Поэтому одним из лучших диагностических методов выявить заболевание считается определение сатурации крови, то есть ее насыщение кислородом, отмечает Власова.

— Все медучреждения сейчас оборудованы пульсоксиметрами для быстрого определения и выявления этих нарушений. Нормальные показатели колеблются от 95 до 98 процентов. Если меньше этих цифр, то это повод бить тревогу и вызывать скорую помощь, — говорит она.

Снижение показателя на пять позиций — это признак гипоксии и явного нарушения работы легких, отмечает врач.

При этом, по словам медика, при коронавирусной пневмонии молодые люди без хронических заболеваний даже не испытывают дискомфорта, но их легкие могут быть поражены до 20 процентов.

— У такой категории пациентов организм обладает невероятной прочностью, иммунитет справляет с вызовами извне. А вот пожилым людям намного сложнее преодолеть недуг. Вдвойне сложнее тем, у кого имеются сопутствующие недуги. У них как раз больше всего поражаются легкие, что может также привести к смерти. У пожилых людей признаком пневмонии выступает одышка, которая может появиться на седьмой или восьмой день болезни. И если не обратиться в стационар, то произойдет обострение, — говорит эксперт.

При этом врач отметила, что одностороннее поражение легких можно лечить в домашних условиях, но под очень бдительным вниманием амбулаторной службы. А вот с двусторонней пневмонией дома оставаться ни в коем случае нельзя. Потому что острый респираторный дистресс-синдром, который может развиться из-за двустороннего поражения, требует экстренных мер, поэтому в данном случае без помощи медиков никак не обойтись:

— Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам, — отмечает врач.

Собеседница «ВМ» также предупредила, что даже после выздоровления лучше проходить дополнительные процедуры.

— Даже при легком или среднетяжелом течении COVID-19 нужно обязательно проходить КТ-контроль через один-два месяца, поскольку риск осложнений в виде пневмофиброза очень высок, — подчеркнула она.

Последствиями коронавирсуной пневмонии может стать затруднение дыхания, постоянная одышка, вирусное повреждение легочной ткани. Второй момент — психогенная одышка. В отдельных случаях, по словам эксперта, одним из опасных последствий перенесенного COVID-19 может стать даже сахарный диабет.

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