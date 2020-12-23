Минздрав: Набор новых участников для исследования «Спутник V» производиться не будет

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Набор новых участников для исследования российской вакцины «Спутник V» производиться не будет. Соответствующее решение в среду, 23 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Также Минздрав принял решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V» до числа фактически включенных в исследование добровольцев — более 31 тысячи человек. Набранная группа добровольцев позволит в полной мере исследовать безопасность и эффективность вакцины на длительном промежутке времени, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что формат испытаний российской вакцины «Спутник V» претерпит небольшие изменения. По его словам, участникам тестов больше не будут вводить плацебо, только само лекарство.

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