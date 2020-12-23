Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минздрав: Набор новых участников для исследования «Спутник V» производиться не будет
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минздрав: Набор новых участников для исследования «Спутник V» производиться не будет

Кирилл Николаев

Здоровье

Набор новых участников для исследования российской вакцины «Спутник V» производиться не будет. Соответствующее решение в среду, 23 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Также Минздрав принял решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V» до числа фактически включенных в исследование добровольцев — более 31 тысячи человек. Набранная группа добровольцев позволит в полной мере исследовать безопасность и эффективность вакцины на длительном промежутке времени, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что формат испытаний российской вакцины «Спутник V» претерпит небольшие изменения. По его словам, участникам тестов больше не будут вводить плацебо, только само лекарство.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы назвали дату получения документов для масштабного производства «Спутник V»

вакцинаМинздрав Россиикоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками и сослуживцами

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Все мнения
О проекте