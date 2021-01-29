Минобрнауки РФ разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С 7 февраля 2021 года вузы России могут вернуться к очному обучению. Для этого необходимо согласование с территориальными органами Роспотребнадзора, говорится в приказе Министерства образования и науки РФ.

Согласно документу, ректорам также нужно принять меры по профилактике распространения коронавируса. В частности, необходимо обеспечить условия для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в университет, в места общего пользования, столовые, санузлы учреждения. Кроме того, посетителям должны измерять температуру, а людей с признаками инфекции — не пускать. При этом сохраняются требования носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и проветривать помещения во время перерывов.

— Руководителям образовательных организаций обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации, — приводит РИА Новости уточнение из приказа.

Распоряжение властей вступает в силу с 7 февраля.

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