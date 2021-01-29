Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минобрнауки РФ разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минобрнауки РФ разрешило вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Ростислав Зубков

Образование

С 7 февраля 2021 года вузы России могут вернуться к очному обучению. Для этого необходимо согласование с территориальными органами Роспотребнадзора, говорится в приказе Министерства образования и науки РФ.

Согласно документу, ректорам также нужно принять меры по профилактике распространения коронавируса. В частности, необходимо обеспечить условия для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в университет, в места общего пользования, столовые, санузлы учреждения. Кроме того, посетителям должны измерять температуру, а людей с признаками инфекции — не пускать. При этом сохраняются требования носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и проветривать помещения во время перерывов.

— Руководителям образовательных организаций обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации, — приводит РИА Новости уточнение из приказа.

Распоряжение властей вступает в силу с 7 февраля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Адаптация пройдена успешно: московские школьники рассказали об очном обучении

вузы РФМинобрнаукипандемия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Все мнения
О проекте