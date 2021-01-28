Адаптация пройдена успешно: московские школьники рассказали об очном обучении

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 18 января ученики Москвы вернулись в школы. Рубеж адаптации к формату обучения у многих уже пройден. О долгожданных встречах школьников и педагогов — в материале «Вечерней Москвы».

Место встречи — школа

Сборы в школу в начале 2021 года можно сравнить чуть ли не с подготовкой к 1 сентября. Как отметили в разговоре с редакцией многие учащиеся, ими заранее были собраны рюкзаки, даже куплена новая одежда и не отпускало характерное для первых дней волнение.

— Сборы в школу напоминали сборы как после летних каникул. С родителями ездили за новой одеждой, потому что из старой неожиданно выросла, — отметила ученица 10-го класса школы № 1400 Алина Акулькина.

Поделилась своими переживаниями и 10-классница Анна Логинова из школы № 1504.

— Было небольшое волнение, что ты можешь забыть какой-нибудь учебник или тетрадь, потому что во время дистанционного обучения все находилось под рукой, — рассказала она.

Тем не менее как только дети переступали порог родных школ, их внутреннее состояние менялось, переживания уходили на задний план. И если в первый день ребята перенасытились впечатлениями от встречи с одноклассниками и учителями, и многие из них уже в привычной обстановке адаптировались, то у остальных этот процесс занял всю неделю и даже чуть больше.

— Изначально ребенок был совершенно не настроен на очное обучение, он привык к домашним «тепличным» условиям: поздно ложиться, ведь утром за счет того, что не нужно было собираться и идти в школу, можно было подольше поспать. Но благодаря работе педагогов, которые не завалили сразу ребенка проверочными, а также дружелюбной обстановке в классе и в школе в целом сын очень быстро вошел в учебный ритм, — поделилась мама восьмиклассника школы № 1400 Ирина Хайриева.

А 10-классница Анна Логинова рассказала, что перед началом очных занятий присутствовала доля страха и до сих пор чуть-чуть остается.

— Выход к доске стал очень волнительным процессом, как и ответ с места на уроке, потому что контроль за этим осуществляется больше, чем на дистанционном обучении. Из-за этого появляется страх получения низкой оценки. Но учителя старались не нагружать нас новыми темами, тестами и самостоятельными работами. В основном мы повторяли прошедший материал. Они относились с пониманием к нашим ошибкам и поддерживали нас, — рассказала Анна Логинова.

О том, что первая неделя у школьников была очень эмоциональной, сказала и мама ученицы 9-го класса школы № 1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова Татьяна Л.

— Первая неделя у моей дочери прошла на эмоциональном подъеме. Ребенок был очень рад встрече со своими одноклассниками и учителями. Дочь быстро адаптировалась к очному обучению благодаря тому, что за весь период дистанционного обучения ребенок не выпадал из учебного процесса и был в постоянном взаимодействии с учителями и одноклассниками. Также учителя старались дозированно давать учебный материал и задания на дом, что помогло детям плавно влиться в учебный процесс, — отметила она.

Мы вместе

Адаптация к чему-либо так или иначе занимает определенный промежуток времени. В силу особенностей каждого человека он разный. Чтобы помочь ребятам ускорить этот процесс, педагоги столицы пользовались рецептом, в который входит максимальная внимательность, индивидуальный подход, движение в сторону успеха ученика и сглаживание углов.

— По рассказам сына, учителя на первой неделе постоянно вовлекали детей в активную коммуникацию. Были организованы дополнительные консультации по предметам, чему мы были очень рады. Если у кого-то из ребят были какие-то трудности в освоении материала, всегда приходили к ним на помощь, объясняли, подбадривали. Я, как мама, тоже старалась во всем поддерживать своего сына, помогать, если возникали вопросы, — рассказала мама ученика 8-го класса школы № 1400 Оксана Козлова.

Важность простого общения для адаптации школьников отмечают и сами педагоги:

— Чтобы оказать максимальную помощь и поддержку ребятам и родителям, я постоянно нахожусь с ними на связи и отвечаю на множество возникающих вопросов. Я и мои коллеги очень рады, что старшеклассники вернулись в школу. Мы понимаем, с какими трудностями они столкнулись во время дистанционного обучения. В первую очередь не упускаем возможности просто поговорить с ребятами на интересующие их темы, обсудить события, которые произошли за время дистанционного обучения, говорим о том, что их волнует сейчас. Мы стараемся сделать наши уроки более насыщенными и информативными. Также уделяем много внимания активностям на переменах и надеемся, что вскоре сможем продолжить подготовку к нашим традиционным школьным мероприятиям, — пояснила учитель английского языка, классный руководитель восьмого «Д» класса школы №т1504 Маргарита Близнякова.

Безусловно, такую помощь оценили школьники:

— Учителя в этом плане герои, потому что все с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и не пугали еще больше разными работами. Эта поддержка чувствовалась, и она очень подбадривала, — заявил Лусик Григорян, ученик 11-го класса школы № 1504.

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