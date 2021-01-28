Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности стартовал в Москве в онлайн-формате

Фото: Ольга Чернякова, «Вечерняя Москва»

В столице стартовал II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. Состязания будут проходить в течение 2021 года в онлайн-формате.

Целью соревнований является повышение уровня финансовой грамотности студентов и школьников, развитие командных способностей и управленческих навыков.

Заявку на участие в конкурсе нужно подать до 5 февраля 2021 года через официальный сайт. Принять участие могут команды нескольких категорий, среди которых ученики 6–8-х классов, 9–11-х классов, а также студенты колледжей и вузов.

Ребятам предстоят соревнования по коммуникативным и финансовым направлениям, участие в дискуссиях о роли финансов в современном обществе. Кроме того, команды будут состязаться в решении задач и кейсов, которые основаны на жизненных ситуациях, и отвечать на вопросы соперников.

В 2021 году в рамках конкурса столичный департамент финансов организует региональный этап соревнований — Кубок Москвы по финансовой грамотности. Учащиеся столичных образовательных учреждений смогут побороться за звание чемпиона города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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