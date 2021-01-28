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Наталья Сергунина рассказала о курсе повышения квалификации для сотрудников НКО
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина рассказала о курсе повышения квалификации для сотрудников НКО

Кирилл Николаев

Город

В феврале сотрудники некоммерческих организаций смогут бесплатно повысить свой профессиональный уровень и получить дополнительные знания в сфере управления персоналом и координации волонтеров. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, новый курс повышения квалификации в рамках образовательного проекта «НКО Лаб» проведут в сети коворкинг-центров НКО совместно с ресурсным центром «Мосволонтер». Данные программы пользуются спросом. Новый курс повышения квалификации начнется 2 февраля.

— После обучения слушатели смогут получить удостоверения установленного образца, — отметила Наталья Сергунина.

Занятия проведут эксперты-практики, преподаватели вузов и юристы. Всего запланировано восемь вебинаров. Cлушатели познакомятся с алгоритмом подбора и мотивации персонала, научатся грамотно проводить совещания и собеседования внутри команды. Также им расскажут об особенностях трудового законодательства и гражданско-правовых отношений в некоммерческой сфере.

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НКОНаталья СергунинаМосква
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