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Наталья Сергунина заявила о договоренности с Ассоциацией галерей о развитии арт-рынка
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина заявила о договоренности с Ассоциацией галерей о развитии арт-рынка

Кирилл Николаев

Город

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией галерей. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, Ассоциация галерей является профессиональным объединением, в состав которого входят 17 частных коммерческих галерей и центр современного искусства «Винзавод». Совместная работа столичных властей и данной организации над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста.

— Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом, — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что Москва и Ассоциация галерей займутся проведением конференций и выставок, разработкой и реализацией программы для предпринимателей в креативных индустриях, а также исследовательской деятельностью.

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