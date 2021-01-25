Наталья Сергунина рассказала о победе «Московского акселератора» на конкурсе BRICS Solutions Awards

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Об этом в понедельник, 25 января, рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Международное жюри признало программу социально-экономическим и технологическим прорывом. Акселератор направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики.

— Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций, — заявила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На конкурсе было представлено семь номинаций. Победителями стали семь проектов из Индии и России. Они попадут в базу знаний о передовых практиках и решениях стран БРИКС в разных аспектах социально-экономического развития с открытым доступом и широкой международной информационной поддержкой их продвижения.

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