Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наталья Сергунина рассказала о победе «Московского акселератора» на конкурсе BRICS Solutions Awards
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Наталья Сергунина рассказала о победе «Московского акселератора» на конкурсе BRICS Solutions Awards

Кирилл Николаев

Город

Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Об этом в понедельник, 25 января, рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Международное жюри признало программу социально-экономическим и технологическим прорывом. Акселератор направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики.

— Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций, — заявила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На конкурсе было представлено семь номинаций. Победителями стали семь проектов из Индии и России. Они попадут в базу знаний о передовых практиках и решениях стран БРИКС в разных аспектах социально-экономического развития с открытым доступом и широкой международной информационной поддержкой их продвижения.

Читайте также: Наталья Сергунина рассказала о тестировании в Москве летающего такси

Наталья Сергунинаконкурс«Московский акселератор»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте