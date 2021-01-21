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Наталья Сергунина рассказала о тестировании в Москве летающего такси
Фото: АГН «Москва»

Наталья Сергунина рассказала о тестировании в Москве летающего такси

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Лужники, 24с3 Карта всех событий

В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров беспилотник разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Его габариты сопоставимы с размерами автомобиля. Летательный аппарат способен взлетать на высоту 150 метров, садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу.

Дрон рассчитан на двух пассажиров. Его максимальная грузоподъемность составляет 300 килограммов, а скорость — 200 километров в час.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, город системно поддерживает современные технологичные проекты. Испытания беспилотника в «Лужниках» проходят в рамках московской программы пилотного тестирования инноваций.

— Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках, — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности в настоящее время испытывают во многих мировых мегаполисах, среди которых Сингапур, Дубай, Гонконг, Сеул и Барселона.

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