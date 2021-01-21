Свыше 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода

Фото: АГН «Москва»

За полгода работы туристического сервиса Russpass им воспользовались более 700 тысяч человек. Благодаря ему, путешественники могут составить тематические маршруты по Москве и России, приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или даже зарезервировать столики в ресторанах и кафе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности, — отметила заместитель мэра.

Наталья Сергунина отметила, что современные цифровые инструменты все больше становятся незаменимыми в разных отраслях, в том числе и в сфере туризма, поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

Сервис Russpass позволяет найти готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по столице и городам Центральной России, а также южным регионам страны, Сибири, Дальнему Востоку. Уникальность проекта в том, что пользователи могут быстро сконструировать тур в личном кабинете на портале и не тратить время на поиск информации на разных сайтах или в агентствах.

Также в задачи Russpass входит и поддержка участников индустрии туризма и гостеприимства. Они могут найти на портале новых клиентов. Проект активно привлекает к сотрудничеству международных и локальных туроператоров, агрегаторы туристических услуг и сервисы бронирования, музеи, рестораны, городские площадки и других представителей отрасли. За полгода работы число партнеров выросло почти до 300.

Помимо этого, на портале запустили онлайн-журнал для путешественников Russpass Mag. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями России и прочитать советы тревел-блогеров: к примеру, выяснить, где в Москве лучшие виды для фотосессии, или узнать о пяти необычных местах нашей страны, которые привлекают туристов со всего мира.

Ранее Наталья Сергунина назвала самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году.

Читайте также: Наталья Сергунина: Москву поблагодарили за организацию памятных мероприятий в честь 75-летия Победы