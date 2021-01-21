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Свыше 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода
Фото: АГН «Москва»

Свыше 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода

Татьяна Плотникова

Город

За полгода работы туристического сервиса Russpass им воспользовались более 700 тысяч человек. Благодаря ему, путешественники могут составить тематические маршруты по Москве и России, приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или даже зарезервировать столики в ресторанах и кафе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности, — отметила заместитель мэра.

Наталья Сергунина отметила, что современные цифровые инструменты все больше становятся незаменимыми в разных отраслях, в том числе и в сфере туризма, поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

Сервис Russpass позволяет найти готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по столице и городам Центральной России, а также южным регионам страны, Сибири, Дальнему Востоку. Уникальность проекта в том, что пользователи могут быстро сконструировать тур в личном кабинете на портале и не тратить время на поиск информации на разных сайтах или в агентствах.

Также в задачи Russpass входит и поддержка участников индустрии туризма и гостеприимства. Они могут найти на портале новых клиентов. Проект активно привлекает к сотрудничеству международных и локальных туроператоров, агрегаторы туристических услуг и сервисы бронирования, музеи, рестораны, городские площадки и других представителей отрасли. За полгода работы число партнеров выросло почти до 300.

Помимо этого, на портале запустили онлайн-журнал для путешественников Russpass Mag. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями России и прочитать советы тревел-блогеров: к примеру, выяснить, где в Москве лучшие виды для фотосессии, или узнать о пяти необычных местах нашей страны, которые привлекают туристов со всего мира.

Ранее Наталья Сергунина назвала самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году.

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туризмНаталья СергунинаМосква
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