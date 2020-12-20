Наталья Сергунина: Москву поблагодарили за организацию памятных мероприятий в честь 75-летия Победы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За организацию мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также за вклад в гражданско-патриотическое воспитание Москву отметили благодарностью национальной премии «Победа». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в городе были проведены такие акции, как «Линия памяти», «Лица Победы», «Народная летопись народного ополчения» и «Благодарим Вас за Победу».

Так, без зрителей в столице прошел парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 200 единиц боевой техники, 75 военных самолетов и вертолетов.

Акцию «Бессмертный полк» организовали в дистанционном режиме. Участники присылали анкеты с фотографиями и информацией о своих предках. Из них специалисты смонтировали общий видеоролик, который транслировали на онлайн-платформах, телеканалах, медиаэкранах и на портале «Бессмертный полк России».

Активное участие в мероприятиях, посвященных чествованию ветеранов ВОВ, принимала столичная молодежь. Так, во время акции «Цветы Победы» молодые люди возлагали цветы к монументам солдатам Великой Отечественной войны и памятникам защитникам Отечества.

Во время акции «Блокадный хлеб» горожане подписали свыше трех тысяч открыток для жителей блокадного Ленинграда. Их вручили ветеранам 27 января во время торжественной встречи, посвященной 76-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

В 2020 году в столице для школьников и студентов был организован городской конкурс мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России», в котором приняли участие 1282 человека. Также в историческом диктанте «Великая Отечественная война. 75 лет Победе» участвовали 8264 учащихся.

На сцене Кремлевского дворца в формате спектакля провели «Урок Победы». В мероприятии приняли участие порядка 1200 школьников столицы.

Также Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы» открыли виртуальный музей «Москва — с заботой об истории», в основу экспозиции которого легли документы и другие предметы, переданные жителями города на хранение в столичный Главархив.

Благодаря проекту «Лица Победы» в парке «Патриот» появилась галерея памяти, посвященная участникам Великой Отечественной войны из Москвы.

Кроме того, столичный парк «Зарядье» организовал онлайн-выставку «Лица войны». Зрители смогли увидеть работы учеников Московской средней художественной школы для одаренных детей, а также картины художника Игоря Обросова о войне.

С июля по август 2020 года на Цветном бульваре прошла выставка «Он был фотографом Победы», где горожане могли увидеть уникальные снимки фотокорреспондента Бориса Вдовенко.

В рамках литературных челленджей «Утро Победы» жители читали стихи и прозу о войне у памятников и монументов столицы, а также публиковали в соцсетях видео с выступлениями.

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